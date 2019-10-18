Михеев наигрывается в звене с Марнером и Керфутом

Капитан «Торонто» Джон Таварес выбыл на пару недель из-за травмы. 29-летний канадец получил перелом пальца, сообщает Sportsnet.

В связи с этим тренерский штаб начал наигрывать новые тройки. Россиянин Илья Михеев работает в одном звене с Алексом Керфутом и Митчем Марнером.

В нынешнем сезоне Михеев провел 8 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

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