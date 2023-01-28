Михеев набрал 100-е очко в НХЛ

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

В конце первого периода шайбу забросил российский нападающий Илья Михеев. Он сделал счет 3:1.

Для 28-летнего россиянина этот гол стал 13-м в текущем регулярном чемпионате и 49-м за карьеру. Всего на его счету в НХЛ теперь 100 (49+51) очков в 192 встречах.

Ранее в этой встрече голом отметился форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко. Он забросил 12-ю шайбу в сезоне.