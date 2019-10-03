«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев отметился голом и был признан третьей звездой встречи. Для него эта шайба стала первой в североамериканской лиге.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший дубль, стал первой звездой встречи, а Тайсон Бэрри, сделавший две голевые передачи — второй.

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