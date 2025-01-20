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Михайлов считает, что Трамп дал правильную оценку Овечкину

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что избранный президент США Дональд Трамп правильно назвал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком.

«Правильно сделал, что назвал Овечкина великим хоккеистом. Он следит за его выступлениями, знает, о чем говорит. Но Александр великий и без его слов и внимания к нему. Это знают все специалисты и болельщики во всем мире. Трамп признает мастерство Овечкина и повторяет то, что давно всем известно», — цитирует Михайлова ТАСС.

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Борис Михайлов
Дональд Трамп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Монреаль 46 23 23 50
6 Бостон 47 22 25 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Даллас 46 29 17 59
3 Миннесота 46 27 19 58
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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20.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
5 : 4 ОТ
20.01 04:00
Даллас – Детройт
 4 : 1
20.01 21:00
Бостон – Сан-Хосе
 - : -
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