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Сегодня, 14:01

Михайлов считает, что канадцы в турнире с участием игроков НХЛ боятся уступить россиянам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов считает, что сборная Канады боится проиграть россиянам в предстоящем международном турнире национальных сборных, составленных из игроков НХЛ. Этим можно объяснить предполагаемое отсутствие отечественных спортсменов на соревновании.

«Для меня это не новость. Даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму. Я не вижу большой трагедии в этом, просто трагедией будет то, что потеряет от этого мировой хоккей. А мы уже два года играем в изоляции. Одна организация [Международная федерация хоккея] уже говорит о том, что, возможно, там рассмотрят наше возвращение. Да, нас никуда не включат. Настанет время, они сами к нам придут. Конечно, этот турнир потеряет в уровне, если подумать, сколько в командах НХЛ россиян играет ведущие роли. С 1972 года всегда был интерес к встречам сборных Канады и СССР, а потом и России. Теперь одной из хоккейных супердержав не будет. Это политизированное решение и боязнь канадцев, что они проиграют сборной России», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в Кубке мира. По его словам, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.

Источник: https://tass.ru/sport/19337681
Хоккей
НХЛ
Борис Михайлов
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 16 12 4 25
2 Филадельфия 18 10 8 21
3 Вашингтон 15 9 6 20
4 Каролина 17 10 7 20
5 Питтсбург 17 9 8 18
6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 13 4 29
2 Флорида 18 12 6 25
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 19 9 10 22
5 Детройт 17 8 9 19
6 Баффало 18 8 10 17
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 12 5 25
2 Колорадо 17 11 6 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 18 8 10 18
6 Нэшвилл 17 7 10 14
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 16 5 11 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 19 13 6 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 20 7 13 19
5 Анахайм 18 9 9 18
6 Калгари 18 7 11 17
7 Эдмонтон 17 5 12 11
8 Сан-Хосе 18 3 15 7
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21.11 03:00
Флорида – Эдмонтон
 5 : 3
21.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 5 : 4 ОТ
21.11 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 4 : 3
21.11 04:00
Даллас – Рейнджерс
6 : 3
21.11 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 1 : 4
21.11 06:00
Сиэтл – Калгари
 3 : 4 ОТ
21.11 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
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Джей Ти Миллер

Ванкувер

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 19 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Питтсбург

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