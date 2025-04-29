Михайлов рассказал, что украинцы в Канаде провоцировали его в бытность игроком

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что провокации в адрес форварда «Вашингтона» Александра Овечкина со стороны проукраинских политических активистов можно сравнить с враждебным отношением эмигрантов с Украины к советским игрокам в Канаде.

«Те украинцы, которые во время и после войны уехали в Канаду, всегда относятся к нам враждебно. Я еще играл, а они устраивали нам коридоры. Поэтому ничего нового я не услышал.

Александр — молодец со всех сторон. Как всегда, он проявил человеческую выдержку, это не повлияло на его игру и мастерство. Я его немного знаю, он выдержанный молодой человек. Они бы хотели, чтобы он ответил. Он этого не сделал, и их еще больше от этого злоба берет. Поэтому я считаю, что он поступил по-мужски, по-спортивному, по-человечески, не дал этой гнили ни секунды удовольствия», — рассказал Михайлов ТАСС.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах лиги до 897.