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Михал Кемпны — о голе: «Карсон отлично бросил, Овечкин отлично поборолся, а мне просто повезло»

09:16
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Защитник «Вашингтона» Михал Кемпны списал на везение свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2). По его словам, основная заслуга в голе — на его партнерах по команде.

— Карсон отлично бросил, Овечкин отлично поборолся за шайбу, — цитирует официальный сайт НХЛ Кемпни. — Я просто подобрал шайбу, был открытый угол, так что мне просто повезло.

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