Защитник «Вашингтона» Михал Кемпны списал на везение свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2). По его словам, основная заслуга в голе — на его партнерах по команде.

— Карсон отлично бросил, Овечкин отлично поборолся за шайбу, — цитирует официальный сайт НХЛ Кемпни. — Я просто подобрал шайбу, был открытый угол, так что мне просто повезло.