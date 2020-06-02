Михаил Воробьев: «Каждое лето приезжаю в Уфу, общаемся с руководством»

Форвард системы «Филадельфии» Михаил Воробьев заявил, что пока не планирует возвращаться в КХЛ, гда права на него принадлежат «Салавату Юлаеву».

— У меня есть действующий контракт. Я не знаю, как продолжится сезон в НХЛ. Если его возобновят, то я физически не смогу здесь выступать, потому что сезон будет закончен перед новым годом. Не знаю, кто пускает такие слухи о переходе, — приводит слова Воробьева «Горобзор.ру» со ссылкой на прямой эфир Instagram спортивной редакции БСТ.

— То есть у вас не было разговоров с руководством «Салавата» о возможном переходе?

— По поводу контракта мы не разговаривали. А так... Я же каждое лето приезжаю в Уфу, общаемся с руководством. Каких-то конкретных разговоров мы еще не вели.

— Как планируете продолжать свою карьеру? Склоняетесь к тому, чтобы дальше пробиваться в НХЛ, или хотели бы вернуться в Уфу.

— Если честно, я еще не думал. Были предложения от разных клубов. Когда закончится сезон и контракт с командой, то буду дальше думать и принимать решение, — сказал Воробьев.

— Как оцениваете свою карьеру в НХЛ? Что получается, а что нет? К чему, считаете, надо стремиться?

— Не знаю, как оценить свою карьеру. Были и хорошие моменты и плохие. Возможно, если бы мне предоставили немного больше игрового времени, то сложилось бы по-другому. Но так не могу ее оценить. Когда я играл в АХЛ, то это одно время, а когда поднимали в НХЛ, то другое. Все говорят, что когда тебя спускают в АХЛ, то тебя наигрывают на определенную позицию, но у меня получалось, что играл на разных.