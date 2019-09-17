Михаил Сергачев выложил видео подготовки к сезону

Защитник сборной России и «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев выложил ролик с подготовкой к чемпионату НХЛ в Instagram. Сергачев готовился к сезону самостоятельно, занимаясь в Москве вместе другими игроками НХЛ и сборной — Дмитрием Орловым, Никитой Гусевым, а также группой игроков из КХЛ. Занятие проходили под руководством тренера по развитию и индивидуальной подготовки Артема Оленева.

21-летний защитник перешел в «Тампу-Бэй» в 2017-м году из «Монреаля». В минувшем сезоне он провел за «молний» 79 матчей, в которых набрал 34 (7+27) очка.