Михаил Сергачев: "Стараюсь развивать Инстаграм. Важно показать фанатам, какие мы вне льда"

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев в интервью "СЭ" рассказал о путешествиях и о своем отношении к социальным сетям.

– 25 июня у вас был день рождения. Как отпраздновали?

– В кругу самых близких друзей. Посидели в ресторане, потом пели в караоке. Слышите, голос сорвал! Хорошо провели время – было весело.

– Уже удалось съездить в Нижнекамск этим летом? Может быть, дать какие-то мастер-классы.

– Еще нет. Полечу туда 5 июля. Я всегда навещаю своего тренера, катаюсь с его группой на льду. Стараюсь принести клюшки, что-то еще. В этот раз возьму с собой коньки. Ребята меня уже просят, пишут в соцсетях, чтобы приехал.

– Судя по соцсетям, вы часто путешествуете.

– Стараюсь каждый год устраивать себе поездку. В прошлом году была Италия, в этом – Франция, потом будет Греция или что-то другое. Видишь мир с другой стороны, не только через хоккейную призму, общаешься с разными людьми, изучаешь менталитет. Французы более сдержанные, итальянцы сразу – "Buongiorno", приветствуют.

– Как вы познакомились с Лизой?

– Лет пять назад, когда я в Казани играл. Она из города неподалеку. Мы познакомились и не общались года три. Только два года назад стали близко общаться и встречаться. Она прилетала ко мне в Америку.

– Вы бы стали встречаться с дочерью своего тренера, как Панарин?

– (Смеется) Здесь неважно, если человек понравился, ты встречаешься. Артемий с ней не потому, что ее папа возглавлял сборную России, а потому что она ему понравилась.

– В этом сезоне многие хоккеисты начали вести лайвы в соцсетях. Собираетесь по этому направлению продвигаться?

– Я сейчас стараюсь развивать Инстаграм, ведь это тоже коммерция и пиар. Фанаты хотят увидеть, какие мы вне льда, и важно им все это показать. Тебе это ничего не стоит, а людям нравится – они делятся с другими и создают аудиторию.

– Как вы работаете в этом направлении?

– У меня мало подписчиков (60 тысяч – Прим. "СЭ"). Ценники на рекламу у российских инстаграм-моделей и хоккеистов сильно различаются. Нам не обязательно иметь такой охват, чтобы столько зарабатывать. Пока этим не занимался, но будет приятный бонус. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

Полностью интервью Михаила Сергачева – здесь