Сергачев стал пятым защитником в истории НХЛ с 10+ голами в двух первых сезонах франшизы

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).

27-летний россиянин забил в первом периоде в большинстве после удаления капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Для Сергачева этот гол стал 10-м в сезоне-2025/26. В прошлом, дебютном сезоне за «Юту», хоккеист забросил 15 шайб в регулярном чемпионате. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачев стал всего лишь пятым защитником за всю историю лиги, кому удалось забросить не менее 10 шайб в двух или более первых сезонах существования франшизы.

Ранее такое достижение покорялось только Дэйлу Тэллону в трех стартовых сезонах «Ванкувера» (1970/71-1972/73), Шону Чемберсу за «Тампу» (1992/93 и 1993/94), а также Марку Хоу и Элу Симсу за «Хартфорд» (1979/80 и 1980/81).

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