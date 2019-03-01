Михаил Сергачев: "Соперники считают, что я хуже всех в "Тампе" играю в обороне"

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев заявил, что соперники стараются выставлять против него самых лучших игроков. 20-летний россиянин добавил, что стремится прогрессировать.

- Играю немножко больше, но в третьей паре справа вместо второй и слева, - приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ. - В связи с этим немного меньше играю в атаку. Вернее, я считаю, что намного меньше стал играть в атаке. Приходится больше обороняться, особенно на выездах, когда у соперника есть "преимущество последней смены". На меня стараются выводить лучших игроков, потому что они считают, что я хуже всех играю в обороне. Приходится обороняться и вообще работать в этом направлении. Стараюсь расти.

В этом году от меня больше требуют. В прошлом году был дебют, был кредит доверия. Они понимали, что я буду ошибаться, но совали меня везде подряд. В этом году этот кредит немножко урезали. Теперь я просто играю в обороне.

В текущем сезоне Сергачев провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 22 (4+18) очка.

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