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Сергачев — о двойном переломе ноги: «Если большая берцовая ломается внутрь, весь вес уходит на малую, и она тоже ломается»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о тяжелой травме во время карьеры.

— Вернемся к хоккею. В последнем сезоне за «Тампу» у вас случился кошмарный перелом, на который даже смотреть по телевизору было больно. Что чувствует игрок, когда в первом же матче после серьезной травмы ломает одновременно большую и малую берцовые кости?

— Боли почти не было. Был шок. Помню, перед вторым периодом стоял в туалете и сам себе сказал: «Не дай бог, сейчас что-то не так сделаю — и кость сломается». Начал себя загонять — и так и произошло. До того ведь в той ноге была трещина, я лечил ее, готовился, занимался плаванием, чтобы держать форму. Хотел как можно быстрее вернуться в строй, подгонял врачей. А когда нога все-таки сломалась, подумал: ну и ладно, сезон все равно складывается плохо, главное — не связки. Потому что порвать связки — это минимум девять месяцев, а кость — недель одиннадцать.

— А почему сразу две кости в одном эпизоде сломались?

— Потому что, если большая берцовая ломается внутрь, весь вес уходит на малую. Она тонкая, не выдерживает и тоже ломается. Мне в большую вставили штырь, пластину, шесть болтов, а малую вообще не трогали — дали время, когда срастется сама. Вернулся не к первой, а к четвертой игре плей-офф, потому что как раз ждали, когда малая берцовая полностью заживет. Схожая история в прошлом сезоне была у Овечкина: у него тоже малая сломалась, но на нее нагрузки меньше, в американском футболе с такой травмой даже играют.

— Реабилитация далась тяжело?

— Очень, особенно ментально. Мне при операции разрез сделали спереди, через мышцу. Ее нужно было разработать, а это больно и сложно. Любое движение — мучение. Но я спешил, хотел вернуться к плей-офф.

Михаил Сергачев.«В 18 лет была уверенность, что могу «сожрать» всех в НХЛ. Сейчас ее меньше». Интервью Сергачева

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Михаил Сергачев
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4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 16 7 9 17
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 16 11 5 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 17 9 8 20
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7 Торонто 18 8 10 18
8 Детройт 18 7 11 17
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1 Миннесота 19 12 7 28
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3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
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6 Сент-Луис 17 7 10 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
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8.11 01:00 Сиэтл – Рейнджерс 3 : 4
8.11 03:00 Торонто – Монреаль 2 : 4
8.11 03:00 Айлендерс – Нью-Джерси 4 : 5 ОТ
8.11 03:00 Оттава – Юта 4 : 2
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8.11 04:00 Даллас – Сан-Хосе 4 : 3
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