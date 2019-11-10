Михаил Сергачев про новый стиль «Тампы»: «Не новый, а просто обновленный»
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал две победы над «Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series.
— Я вполне доволен тем, как мы провели два матча в Швеции, где-то пять периодов мы точно доминировали и играли в свой хоккей. Все для нас прошло отлично.
— Вы сами могли забивать — по крайней мере в первом матче. Чего не хватило?
— Шайба крутилась, высоко не пошла, как я хотел. Но это все отмазки. Не зашла и не зашла.
— Немного удивило, как «Тампа» удерживала счет и в первом, и во втором матчах, четко играли без большой агрессии. Так теперь всегда будет?
— Стараемся играть попроще, когда ведем в одну-две шайбы, чтобы ничего лишнего не придумывать. Это работает, будем продолжать.
— Удивила ли пассивность «Баффало»? Они не гоняли защитников «Тампы».
— Да нет, нам показывали, как они играют. Так что мы были готовы к такому стилю соперника.
— Неделя в Европе что дала?
— Это помогло нам сплотиться, мы много времени вместе провели: жили в одном отеле, тренировались, ходили в ресторан вместе.
— Мы увидели новую «Тампу», способную играть рационально?
— Я бы не сказал, что новую, просто обновленную.
— Во время обычных выездных серий вы не так много времени вместе проводите?
— Здесь у нас было много времени тренироваться. Обычно мы прилетаем часам к пяти в город, на следующий день играем, поэтому времени ни на что, кроме как на совместный ужин, нет. А здесь каждый день ходили вместе на обеды и ужины, плюс всякие развлекаловки были. Это было намного интереснее, чем обычный выезд. И никто вроде бы не устал сплачиваться.
— В «Вашингтоне» Брукса Орпика называли «Батей». Как вы называете Патрика Маруна, у которого похожие функции?
— Мы называем его именем одного русского игрока, раньше выступавшего за «Тампу». Но это секрет?
— Артюхин?
— Это же секрет. (Игорь Еронко)