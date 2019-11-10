Михаил Сергачев про новый стиль «Тампы»: «Не новый, а просто обновленный»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал две победы над «Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— Я вполне доволен тем, как мы провели два матча в Швеции, где-то пять периодов мы точно доминировали и играли в свой хоккей. Все для нас прошло отлично.

— Вы сами могли забивать — по крайней мере в первом матче. Чего не хватило?

— Шайба крутилась, высоко не пошла, как я хотел. Но это все отмазки. Не зашла и не зашла.

— Немного удивило, как «Тампа» удерживала счет и в первом, и во втором матчах, четко играли без большой агрессии. Так теперь всегда будет?

— Стараемся играть попроще, когда ведем в одну-две шайбы, чтобы ничего лишнего не придумывать. Это работает, будем продолжать.

— Удивила ли пассивность «Баффало»? Они не гоняли защитников «Тампы».

— Да нет, нам показывали, как они играют. Так что мы были готовы к такому стилю соперника.

— Неделя в Европе что дала?

— Это помогло нам сплотиться, мы много времени вместе провели: жили в одном отеле, тренировались, ходили в ресторан вместе.

— Мы увидели новую «Тампу», способную играть рационально?

— Я бы не сказал, что новую, просто обновленную.

— Во время обычных выездных серий вы не так много времени вместе проводите?

— Здесь у нас было много времени тренироваться. Обычно мы прилетаем часам к пяти в город, на следующий день играем, поэтому времени ни на что, кроме как на совместный ужин, нет. А здесь каждый день ходили вместе на обеды и ужины, плюс всякие развлекаловки были. Это было намного интереснее, чем обычный выезд. И никто вроде бы не устал сплачиваться.

— В «Вашингтоне» Брукса Орпика называли «Батей». Как вы называете Патрика Маруна, у которого похожие функции?

— Мы называем его именем одного русского игрока, раньше выступавшего за «Тампу». Но это секрет?

— Артюхин?

— Это же секрет. (Игорь Еронко)