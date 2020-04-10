Михаил Сергачев: «Первый гол в НХЛ забил Бобровскому. Для меня это была решающая игра»

Защитник «Тампы-Бэй» и сборной России Михаил Сергачев рассказал о своей дебютной шайбе.

— Первый свой гол в НХЛ я забил Бобру. Бобровскому. Сергею, — приводит Instagram хоккейной школы ARThockey слова Сергачева. — Это была 10-я игра. Решалось, остаюсь я в команде или нет. Меня могли отправить обратно в юниорскую лигу, либо я продолжаю играть в НХЛ весь сезон. В первом периоде я забил с щелчка. Вратаря хорошо закрыли, и шайба залетела. Очень был рад, само собой. Потом забил вторую, и мы выиграли 2:0. Эмоции зашкаливали, поймал эйфорию.