Сергачев — о призе лучшему защитнику сезона НХЛ: «У меня нет такой цели»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев признался, что не ставит перед собой цель выиграть приз лучшему защитнику сезона НХЛ.

— Приз лучшего защитника? Об этом не думаю. Спасибо Сергею Гончару, что он такого высокого мнения. У меня нет такой цели.

— Как проходит подготовка к сезону?

— Подготовка к сезону проходит очень хорошо. Я уже с мая тренируюсь, если появляюсь где-то на мероприятиях, то это не значит, что я пропускаю тренировки. Тренировки с утра, мероприятия днем или вечером. Все можно совмещать. Тренируемся с мая, катаемся, в зал ходим. Наверное, уже в июле мог выйти и сезон сыграть, потому что слишком рано начали тренироваться.

— Искупаться в Москве-реке?

— Нет спасательного жилета, плавать я не умею.

В сезоне-2024/25 Сергачев провел 77 матчей за «Юту», в которых отметился 15 голами и 38 результативными передачами.