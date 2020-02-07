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Михаил Сергачев: «Очевидно, что Василевский — лучший вратарь в мире»

08:57
Андрей Василевский. Фото instagram.com
Андрей Василевский. Фото instagram.com
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился впечатлениями от игры одноклубника Андрея Василевского после матча с «Питтсбургом» (4:2).

Российский вратарь отразил 29 бросков и продлил серию без поражений в основное время до 17 игр, побив клубный рекорд Николая Хабибулина (16 побед).

— Очевидно, что он лучший вратарь в мире, на мой взгляд, — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ. — Он так усердно работает над своей игрой на каждой тренировке. Он отлично подходит для нашей команды.

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