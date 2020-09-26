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Михаил Сергачев — о 3-1 в серии с «Далласом»: «Теперь нужно дать эмоциям улечься. Важно не перегореть»

09:16
Михаил Сергачев. Фото nhl.com
Михаил Сергачев. Фото nhl.com
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал победу над «Далласом» (5:4 ОТ) в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

— Огромное спасибо ребятам, которые выходили в меньшинстве, — приводит пресс-служба НХЛ слова Сергачева. — Они проделали блестящую работу, убивая наши штрафы, в том числе мой в овертайме. Мы все понимаем, что стоит на кону, и каждый старается внести свой вклад. Надо дать улечься эмоциям. Пойти покушать, лечь спать и успеть восстановиться к завтрашней игре. Нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть, когда общая победа так близка.

Пятый матч финальной серии «Тампа» — «Даллас» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 3.00 (мск).

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