Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал победу над «Далласом» (5:4 ОТ) в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

— Огромное спасибо ребятам, которые выходили в меньшинстве, — приводит пресс-служба НХЛ слова Сергачева. — Они проделали блестящую работу, убивая наши штрафы, в том числе мой в овертайме. Мы все понимаем, что стоит на кону, и каждый старается внести свой вклад. Надо дать улечься эмоциям. Пойти покушать, лечь спать и успеть восстановиться к завтрашней игре. Нужно приложить усилия, чтобы успокоить себя и не перегореть, когда общая победа так близка.

Пятый матч финальной серии «Тампа» — «Даллас» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 3.00 (мск).