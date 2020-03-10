Михаил Сергачев: «Не скажу, что «Бостон» высосал из «Тампы» всю энергию»

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев прокомментировал поражение от «Детройта» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиян реализовал буллит.

— Мы провалились пару раз, не забили голы, — приводит слова Сергачева российская версия официального сайта НХЛ. — Не реализовали самые острые моменты. Вот и результат. Но считаю, что третий период мы провели очень хорошо. Вернулись в игру. Заработали одно очко. Заслуженно. Но могли забить в овертайме, там у нас был хороший выход. Не забили.

Я не скажу, что «Бостон» высосал из нас всю энергию. Считаю, это мы с «Детройтом» не показали свою игру. Поэтому и проиграли. Показали бы свой хоккей, и все было бы нормально. Когда мы выступаем как команда, то не думаю, что кто-то из нас очень сильно устает.