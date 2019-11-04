Михаил Сергачев: «Многие болельщики прилетят в Стокгольм из России посмотреть на Кучерова и Василевского»

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев перед матчами с «Баффало» в Швеции в рамках NHL Global Series предположил, за кого персонально будут переживать болельщики.

-Все было прекрасно, — приводит слова Сергачева российская версия официального сайта НХЛ. — У нас был свой самолет. Поспали, отдохнули. Прилетели, разместились — все очень здорово. Отель очень хороший, город красивый. Организация сделала все для нашего комфорта. Поэтому чувствуем себя хорошо. Сейчас будет небольшой джетлаг из-за перелета и смены часового пояса. Но это пройдет через пару дней, и все будет идеально/

Это отличная возможность для фанатов в Европе, которые не могут себе позволить перелет в Америку или Канаду, воочию посмотреть на НХЛ, встретиться со своими кумирами, посмотреть, как они играют в хоккей, привезти своих детей. Я считаю, что многие люди в Европе болеют за клубы НХЛ, за отдельных игроков. Я знаю, многие болельщики прилетят из России, чтобы посмотреть на Никиту Кучерова и Андрея Василевского. Вся Швеция соберется на Виктора Хедмана. Словакия поедет на Эрика Чернака. Это хорошая возможность показать людям, что такое НХЛ.

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