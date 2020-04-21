Михаил Сергачев: «Играю в Fortnite с Кучеровым»

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал о том, чем занимается в самоизоляции.

— Если бы вы имели возможность посидеть между двумя хоккеистами в раздевалке из любой эпохи, поговорить с ними о хоккее, кого бы вы выбрали?

— Гретцки и Пол Коффи. С Бобби Орром я однажды завтракал — перед матчем топ-проспектов CHL. Он был тренером одной из команд.

— Что самое лучшее вы сделали на карантине?

— По сравнению с другими бесполезно время провожу. Читаю, пару раз готовил.

— Какую самую безумную историю будете рассказывать про карантин?

— То, что страны все закрыты, никуда не уехать. В средние века вернулись. Все закрыто кроме магазинов. Не думаю, что я бы стал это рассказывать внукам. Это невеселое время.

— Играете ли в видеоигры на самоизоляции?

— В Fortnite играю с Кучеровым. В NHL20 не играю, даже не знаю, какой у меня рейтинг. (Игорь Еронко)