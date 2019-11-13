Михаил Сергачев: «Хочу хорошо играть за «Тампу» и заслужить крупное соглашение»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Известиям» признался, что не думает о зарплате, а просто играет в хоккей.

— Иван Проворов в сентябре добился от «Филадельфии» крупного для защитника контракта — средний оклад 6,75 миллиона долларов за сезон до 2025 года. Следующим летом истекает ваше соглашение с «Тампой». Вы намерены получить аналогичное повышение?

— Я ничего не ожидаю. Играю в хоккей. А Ваня — молодец. Заслужил такой контракт своей отличной игрой на команду. Я хочу сделать то же самое — хорошо играть за «Тампу» и заслужить такое соглашение.

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