Михаил Сергачев: «Для меня важно развитие, я еще не там, где должен быть»

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, как он отреагировал на победу в Кубке Стэнли. Он отметил, что еще не достиг всех целей в хоккее. Также спортсмен сказал, что хотел бы привезти трофей в Россию, но не знает, осуществимы ли эти планы.

«Нет такого, чтобы я сидел и гордился собой сейчас, — сказал Сергачев в эфире «Матч ТВ». -Думал ли после победы, что жизнь удалась? Когда поднял кубок, ощутил, что это цель, к которой я шел всю карьеру и добился. Но сейчас для меня важно развитие, и я еще не там, где должен быть.

После победы у нас был парад на лодках, потом мы погуляли, и я улетел. Что касается того, когда я смогу привести кубок в Россию, то я не знаю, насколько планы осуществимы.

Сейчас они за безопасность и не хотят, чтобы люди заболевали. Планы привести кубок в Нижнекамск есть. Хочется показать людям кубок, раздать автографы. В Татарстане еще не было обладателя Кубка Стэнли, я люблю этот город, для меня это большая гордость».

22-летний россиянин в прошлом сезоне провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (10+24) очка. В плей-офф у него 25 матчей и 10 (3+7) очков.