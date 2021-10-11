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Михаил Мальцев отправлен в фарм-клуб «Колорадо»

Российский нападающий Михаил Мальцев отправлен в фарм-клуб «Колорадо»
11 октября, 20:08
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Нападающий Михаил Мальцев отправлен в фарм-клуб «Колорадо». Он начнет сезон в АХЛ, сообщает журналист Аманда Стейн.

Российский нападающий присоединился к «Эвеланш» в результате обмена, а в обратном направлении последовал канадский защитник Райан Грэйвс. Кроме 23-летнего россиянина «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.

В прошедшем сезоне Мальцев сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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