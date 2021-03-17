Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб Национальной хоккейной лиги не забрал права на россиянина, пишет в Twitter журналист Эллиот Фридман.

Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» летом 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2+5) очков.

В Континентальной хоккейной лиге представлял московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. С национальной командой Григоренко выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2018 года и стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.