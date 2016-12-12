09:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Михаил Григоренко: "Колорадо" после разгрома от "Монреаля" хотел доказать, что является достойной командой"

0
0
0
2

Форвард "Колорадо" Михаил Григоренко после победы над "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1) отметил, что его команде хотелось реабилитироваться за поражение от "Монреаля" (1:10). Также он выделил игру своего партнера по команде Семена Варламова, отразившего 51 бросок по своим воротам.

- Конечно, с "Монреалем" была очень неприятная встреча, поэтому в матче с "Торонто" мы хотели выйти и доказать, что являемся достойной командой, - цитирует пресс-служба лиги Григоренко. - Семен Варламов сыграл просто великолепно, отразил 50 с лишним бросков. Мы все бились друг за друга. Понимаем, что не хватает стабильности, чередуем удачные игры с откровенно слабыми. Над этим компонентом сейчас и предстоит провести работу.

Беднар призывает играть нас в быстрый хоккей, - продолжает тему Григоренко. - Стараемся навязывать борьбу на всех участках площадки, больше играть в давление и заставлять соперников ошибаться. Надеюсь, что это скоро начнет приносить плоды. Мы постоянно разбираем моменты и потихоньку разбираемся, что к чему.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/varlamov---a-roller-coaster-start-of-the-season/c-284625542

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

prosvet81

пока будете разбираться поезд уйдет в плов без вас

13:02

Бурый аз есьм

Достойно показали,что кроме Семёна нет достойных в команде

11:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ