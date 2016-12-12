Михаил Григоренко: "Колорадо" после разгрома от "Монреаля" хотел доказать, что является достойной командой"

Форвард "Колорадо" Михаил Григоренко после победы над "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1) отметил, что его команде хотелось реабилитироваться за поражение от "Монреаля" (1:10). Также он выделил игру своего партнера по команде Семена Варламова, отразившего 51 бросок по своим воротам.

- Конечно, с "Монреалем" была очень неприятная встреча, поэтому в матче с "Торонто" мы хотели выйти и доказать, что являемся достойной командой, - цитирует пресс-служба лиги Григоренко. - Семен Варламов сыграл просто великолепно, отразил 50 с лишним бросков. Мы все бились друг за друга. Понимаем, что не хватает стабильности, чередуем удачные игры с откровенно слабыми. Над этим компонентом сейчас и предстоит провести работу.

Беднар призывает играть нас в быстрый хоккей, - продолжает тему Григоренко. - Стараемся навязывать борьбу на всех участках площадки, больше играть в давление и заставлять соперников ошибаться. Надеюсь, что это скоро начнет приносить плоды. Мы постоянно разбираем моменты и потихоньку разбираемся, что к чему.