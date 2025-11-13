Мичкова признали третьей звездой матча «Филадельфия» — «Эдмонтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Эдмонтон» (1:2 ОТ).

Третьей звездой признан российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков. 20-летний россиянин забросил одну шайбу и продлил результативную серию до трех матчей.

Второй звездой стал голкипер «Флайерз» Даниэл Владарж, отразивший 30 из 32 бросков по своим воротам. Первая звезда — форвард Джек Рословик, который забил победный гол в овертайме.