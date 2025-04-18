Мичков завершил дебютный регулярный чемпионат в НХЛ с 63 очками

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя голами и результативной передачей в матче регулярного чемнионата НХЛ против «Баффало» (4:5).

Таким образом, 20-летний россиянин закончил свой дебютный регулярный чемпионат в НХЛ с 63 (26+37) очками в 80 матчах. Он разделил второе место по очкам среди новичков лиги с форвардом «Сан-Хосе» Маклином Селебрини.

«Филадельфия» с 76 очками заняла последнее 16-е место в Восточной конференции.