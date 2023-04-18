Мичков занял второе место в рейтинге игроков не из Северной Америки перед драфтом НХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков занял вторую строчку в рейтинге полевых игроков не из Северной Америки в преддверии драфта НХЛ, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Мичкова обошел только нападающий шведского «Эребру» Лео Карссон. Кроме Матвея, в десятку лидеров среди россиян попали Даниил Бут («Локо-76») и Михаил Гуляев («Омские ястребы»).

В текущем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.