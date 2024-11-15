Мичков забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голом на 5-й минуте овертайма матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 ОТ) и решил исход встречи.

Для 19-летнего россиянина эта шайба стала 6-й текущем сезоне. В общей сложности Мичков набрал 13 (6+7) очков в 15 встречах.

По ходу сезона главный тренер «Флайерз» Джон Тоторелла отстранял российского нападающего от участия в матчах с Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4).