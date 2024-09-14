Мичков забросил первую шайбу за «Филадельфию»

«Филадельфия» проиграла «Рейнджерс» в турнире новичков — 3:4 Б.

В составе «Флайерз» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. Для него это первый гол в составе команды.