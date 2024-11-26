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Сегодня, 04:37

Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом».

19-летний россиянин поразил ворота соперника на 14-й минуте 2-го периода и сделал счет 4:2 в пользу «Флайерз».

Этот гол стал для Мичкова 8-м в текущем сезоне. В общей сложности на счету нападающего 17 (8+9) очков в 20 матчах.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
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