Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом».

19-летний россиянин поразил ворота соперника на 14-й минуте 2-го периода и сделал счет 4:2 в пользу «Флайерз».

Этот гол стал для Мичкова 8-м в текущем сезоне. В общей сложности на счету нападающего 17 (8+9) очков в 20 матчах.