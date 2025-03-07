Мичков забросил 20-ю шайбу за сезон в НХЛ

«Филадельфия» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 18-й минуте третьего периода гол забил российский нападающий Матвей Мичков. Для 20-летнего россиянина это 20-я шайба в этом сезоне.

Всего у Мичкова 46 (20+26) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ, который является для него дебютным.