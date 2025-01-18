Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» — 1:1.

20-летний россиян реализовал выход «один на один» во втором периоде.

Это 14-я шайба и 33-е очко Мичкова в сезоне в 45 играх.