Мичков забил два гола в первом периоде матча с «Бостоном»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

19-летний россиянин открыл счет на 8-й минуте встречи и увеличил преимущество «Флайерз» на 19-й минуте. После первой 20-минутки счет в игре — 2:0 в пользу «Филадельфии».

Теперь на счету Мичкова 24 (11+13) очка в 25 матчах нынешнего сезона НХЛ.

«Филадельфия» с 27 баллами располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.