Мичков вышел на четвертое место в «Филадельфии» по голам в возрасте до 21 года

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в ворота «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний россиянин сравнялся с канадским нападающим Питером Зезелем по количеству голов, забитых за «Флайерз» до достижения 21 года. У них по 32 шайбы и четвертое место в этом рейтинге.

Больше голов в возрасте до 21 года забили канадские нападающие Майк Риччи (41), Симон Ганье (47) и Эрик Линдрос (76).

В сезоне-2025/26 у Мичкова в 22 матчах 11 (6+5) набранных очков. 9 декабря 2025 года ему исполнится 21 год.