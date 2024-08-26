Мичков выложил фото со Знарком и Федотовым
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в соцсетях опубликовал совместную фотографию с вратарем «Флайерз» Иваном Федотовым и российским тренером Олегом Знарком.
Хоккеисты и тренер в настоящее время отдыхают в Колорадо.
«Хорошее время и прекрасный вид сзади», — подписал снимок Мичков.
В начале июля «Филадельфия» объявила о трехлетнем контракте новичка с 19-летним Мичковым, выбранным на драфте-2023 под седьмым номером. 23 июля россиянин прибыл в США.
Федотов стал игроком «Флайерз» в марте этого года. 27-летний голкипер провел 3 матча в НХЛ в сезоне-2023/24.
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|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
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|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
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|0
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|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
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|0
|8
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|0
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