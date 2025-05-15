Мичков выиграл дело в суде у дубайской компании по аренде автомобилей
Адвокат Шук Аль Катири, представляющий интересы форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова, заявил «СЭ» о победе его клиента в суде над компанией по аренде автомобилей «Sokol Car Rental L.L.C».
«Мы находимся в ОАЭ — в стране, которая уважает человеческое достоинство, беспристрастно соблюдает закон и обеспечивает правовую защиту всем людям.
Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию «Sokol Car Rental L.L.C» в принудительном порядке вернуть неправомерно удержанный паспорт нашего клиента Матвея Мичкова.
Никто не имеет права удерживать чьи-либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и необоснованными по отношению к нашему клиенту. Данное судебное решение служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно противостоит любым подобным нарушениям», — сказал Катири «СЭ».
14 мая стало известно, что Мичков попал с другом в ДТП на арендованной машине BMW 430 в Дубае. Мичков находился на пассажирском сиденье. Владельцы сервиса требовали с хоккеиста 100 тысяч долларов за разбитый автомобиль, так как аренда была оформлена на него. Загранпаспорта Мичкова и его друга находились в залоге. Сам Мичков уже улетел из ОАЭ.
В сезоне-2024/25 20-летний форвард сыграл 80 матчей и набрал 63 (26+37) очка. Для него это был дебютный сезон в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -