Мичков выиграл дело в суде у дубайской компании по аренде автомобилей

Адвокат Шук Аль Катири, представляющий интересы форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова, заявил «СЭ» о победе его клиента в суде над компанией по аренде автомобилей «Sokol Car Rental L.L.C».

«Мы находимся в ОАЭ — в стране, которая уважает человеческое достоинство, беспристрастно соблюдает закон и обеспечивает правовую защиту всем людям.

Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию «Sokol Car Rental L.L.C» в принудительном порядке вернуть неправомерно удержанный паспорт нашего клиента Матвея Мичкова.

Никто не имеет права удерживать чьи-либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и необоснованными по отношению к нашему клиенту. Данное судебное решение служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно противостоит любым подобным нарушениям», — сказал Катири «СЭ».

14 мая стало известно, что Мичков попал с другом в ДТП на арендованной машине BMW 430 в Дубае. Мичков находился на пассажирском сиденье. Владельцы сервиса требовали с хоккеиста 100 тысяч долларов за разбитый автомобиль, так как аренда была оформлена на него. Загранпаспорта Мичкова и его друга находились в залоге. Сам Мичков уже улетел из ОАЭ.

В сезоне-2024/25 20-летний форвард сыграл 80 матчей и набрал 63 (26+37) очка. Для него это был дебютный сезон в НХЛ.