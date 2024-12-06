Мичков впервые оформил ассистентский хет-трик в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:7).

Он поучаствовал в первом, третьем и четвертом голах своей команды. В конце второго периода он помог команде сравнять счет.

19-летний россиянин впервые в карьере в североамериканской лиге оформил ассистентский хет-трик.

Всего у российского форварда в этом сезоне 22 (9+13) очка в 24 играх.