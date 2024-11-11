Мичков вернется в состав «Филадельфии» в матче с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сыграет против «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба «Флайерз».

Ранее 19-летний хоккеист пропустил матчи «Филадельфии» против «Тампы» (2:1) и «Флориды» (3:4). Главный тренер команды Джон Торторелла объяснял вывод россиянина из состава желанием, чтобы он посмотрел матчи «Филадельфии» со стороны.

«Филадельфия» дома сыграет с «Сан-Хосе» в ночь на вторник по московскому времени, 12 ноября. Начало — в 03.00.