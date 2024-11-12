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Сегодня, 04:44

Мичков в матче с «Сан-Хосе» забросил пятую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

19-летний россиянин забросил шайбу на 26-й минуте и сделал счет 3:0.

На данный момент на счету Мичкова 12 (5+7) очков в 14 матчах сезона. Последние две игры форвард пропустил по решению тренера.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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