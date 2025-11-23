Мичков установил результативный рекорд среди новичков «Филадельфии» в XXI веке

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков установил результативный рекорд для новичков клуба в XXI веке.

Форвард забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3), и достиг отметки в 73 (31+42) очка в 100 матчах в лиге.

Это лучший показатель для новичков «Флайерс» с 1995 года. Тогда Микаэль Ренберг дошел до отметки в 100 игр, имея 96 (44+52) очков.

В сезоне-2025/26 Мичков набрал 10 (5+5) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.