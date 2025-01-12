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Сегодня, 09:00

Мичков стал шестым новичком «Филадельфии» за последние 40 лет, набравшим 30 очков за 41 матч

Алина Савинова
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:0).

20-летний россиянин набрал 30-е (13+17) очко в нынешнем сезоне. Он стал шестым новичком «Флайерз» за последние 40 лет, которому потребовалась 41 или меньше игр, чтобы достичь этой отметки.

Ранее таким достижением отличались Шейн Гостисбеер, Микаэль Ренберг, Эрик Линдрос, Пелле Эклунд и Питер Зезель.

Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле 2024 года. Клуб выбрал его в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ-2023.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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Питтсбург – Оттава
 0 : 5
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Баффало – Сиэтл
 2 : 6
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Торонто – Ванкувер
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Виннипег – Колорадо
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Филадельфия – Анахайм
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Сент-Луис – Коламбус
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Монреаль – Даллас
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
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Чикаго – Эдмонтон
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