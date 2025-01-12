Мичков стал шестым новичком «Филадельфии» за последние 40 лет, набравшим 30 очков за 41 матч
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:0).
20-летний россиянин набрал 30-е (13+17) очко в нынешнем сезоне. Он стал шестым новичком «Флайерз» за последние 40 лет, которому потребовалась 41 или меньше игр, чтобы достичь этой отметки.
Ранее таким достижением отличались Шейн Гостисбеер, Микаэль Ренберг, Эрик Линдрос, Пелле Эклунд и Питер Зезель.
Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле 2024 года. Клуб выбрал его в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ-2023.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|40
|22
|18
|47
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|6
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|43
|27
|16
|58
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|28
|14
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
Результаты / календарь
2.01
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13.01
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15.01
16.01
17.01
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|1 : 3
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -
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