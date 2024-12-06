Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», сделавшим три передачи за период

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:7).

Хоккеист трижды ассистировал партнерам по команде во второй 20-минутке.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний россиянин стал самым молодым игроком «Флайерз», кто отдал три голевых паса за один период.

Мичков впервые в карьере в североамериканской лиге оформил ассистентский хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард набрал 22 (9+13) очка в 24 матчах, сыгранных за «Филадельфию». Мичков дебютировал в НХЛ 12 октября этого года.