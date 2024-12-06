Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:40

Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», сделавшим три передачи за период

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:7).

Хоккеист трижды ассистировал партнерам по команде во второй 20-минутке.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний россиянин стал самым молодым игроком «Флайерз», кто отдал три голевых паса за один период.

Мичков впервые в карьере в североамериканской лиге оформил ассистентский хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард набрал 22 (9+13) очка в 24 матчах, сыгранных за «Филадельфию». Мичков дебютировал в НХЛ 12 октября этого года.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Глава МИД РФ рассказал о детском поведении европейцев на саммитах
Силуанов заявил об ответном использовании активов Запада на развитие регионов РФ
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Популярное видео
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 декабря: Нечас и Маккиннон сместили Капризова с первого места
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 25 11 14 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Калгари 27 13 14 31
4 Ванкувер 24 13 11 30
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 27 13 14 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 24 10 14 23
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
6.12 03:00
Филадельфия – Флорида
 5 : 7
6.12 03:00
Оттава – Детройт
 2 : 1
6.12 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 8 : 1
6.12 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 ОТ
6.12 03:00
Каролина – Колорадо
 5 : 3
6.12 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 3 : 0
6.12 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 2 : 5
6.12 05:00
Эдмонтон – Коламбус
 6 : 3
6.12 05:00
Калгари – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости