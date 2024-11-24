Мичков стал 8-м тинейджером с несколькими голами в овертаймах матчей НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забил победный гол в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

19-летний россиянин стал восьмым игроком в возрасте до 20 лет, который несколько раз отличился в овертаймах матчей НХЛ. На счету Мичкова три шайбы в дополнительное время.

Россиянин присоединился по этому показателю к Илье Ковальчуку (3 гола), Рику Нэшу (3), Сидни Кросби (3), Лукасу Рэймонду, Клэйтону Келлеру, Кэму Фаулеру и Андрею Свечникову (все — по 2).