Мичков спас «Миннесоту» от гола: шайба попала в клюшку россиянина на линии ворот

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков помешал своей команде забить в матче против «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде 19-летний россиянин при счете 0:1 в пользу «Миннесоты» случайно отразил шайбу из пустых ворот «Уайлд» после броска форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны.

В текущем сезоне в активе Мичкова 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.