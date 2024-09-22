Мичков сделал голевую передачу в предсезонном матче с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативным действием в предсезонном матче НХЛ с «Вашингтоном».

19-летний форвард в первом периоде отдал пас на Моргана Фроста.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с Мичковым. Игрок был выбран под общим 7-м номером на драфте 2023 года.