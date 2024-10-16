Мичков сделал дубль в первом периоде матча с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Форвард отличился на 5-й и 10-й минутах первого периода встречи. Хоккеист забросил обе шайбы при игре «Флайерз» в большинстве.

Мичков проводит третий матч в НХЛ, голы в ворота «Эдмонтона» стали для него первыми в лиге.

Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ-2023. Форвард набрал 3 (2+1) очка в 3 матчах за «Флайерз».