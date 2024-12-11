Мичков сделал 15-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» забила третий гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 7-й минуте второго периода нападающий Трэвис Конекны сделал счет 3:0. В голевой атаке поучаствовал российский нападающий Матвей Мичков, у которого теперь 15 ассистов в этом сезоне.

Всего 20-летний россиянин набрал 26 (11+15) очков в 27 играх нынешней регулярки.