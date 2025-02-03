Мичков разбил клюшку после игры с «Колорадо»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков после матча с «Колорадо», в котором команда потерпела поражение со счетом 0:2, сломал клюшку.

После окончания игры спортсмен подъехал к пустым воротам своей команды и разбил клюшку, ударив ею по перекладине. Россиянин не набирает очки уже шесть матчей подряд. Поражение от «Колорадо» стало для «Филадельфии» третьим подряд. До этого команда проиграла «Нью-Джерси» со счетом 0:5 и «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:3.

В текущем сезоне в активе Мичкова 34 (14+20) очка в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.